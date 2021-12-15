الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل بجروح قطعية وكدمات فى مشاجرة بسبب الجيرة ببولاق الدكرور

المشاجرة
المشاجرة

شهدت اليوم الثلاثاء دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، مشاجرة أصيبت فيها ربة منزل بجروح قطعية وكدمات متفرقة إثر تعد 3 أشقاء "سيدتين وشاب" عليها بالضرب بسبب خلافات جيرة. 

 

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعد آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعد 3 أشقاء "سيدتين وشاب" معلومين، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن الجيزة اليوم الثلاثاء النيابة العامة بولاق الدكرور خلافات الجيرة شرطة بولاق الدكرور محضر بالواقعة

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