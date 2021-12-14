الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

انخفاض معدل المواليد في إيطاليا للعام الثاني على التوالي

المواليد في إيطاليا
المواليد في إيطاليا

سجلت إيطاليا انخفاضا في أعداد المواليد للعام الثاني على التوالي، حيث قال المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء، إن عددا أقل من 404 ألف و900 طفل ولدوا بإيطاليا في 2020، وهو العام الذي شهد تفشي وباء كورونا.

وقال التقرير إن متوسط عدد الاطفال الذين تم انجابهم في العام الماضي لكل سيدة تعيش في إيطاليا، كان 24ر1 طفل. وفي المتوسط، كان عمر السيدات عند إنجاب طفلهن الأول، 4ر31 عاما.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن التوقعات بشأن عام 2021 تأتي مشابهة، حيث أظهرت البيانات الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضا في أعداد المواليد من الأطفال ، بواقع 12 ألفا و500 طفل أقل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع المحللون السبب وراء هذا الاتجاه إلى تفشي الوباء. وفي الوقت نفسه، أشار المعهد إلى أن الاسم الأكثر شيوعا بين الفتيان في عام 2020، كان "ليوناردو"، بينما كان الاسم الاكثر شيوعا بين الفتيات هو "صوفيا".

وكان أظهر، سجلت إيطاليا 19 ألفا و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومن جانبه، توقع مستشار وزير الصحة الإيطالي فالتر ربتشاردي، استمرار تفشي وباء فيروس كورونا طوال العام المقبل، وذلك بسبب تباين وتيرة التطعيم وعدم تكافؤ معدلاته على مستوى العالم.
وقال المسئول الإيطالي - في تصريح نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية -:"إنه ينبغي توخي الحذر وإدراك أن هذا الوباء سيبقى للأسف طوال العام المقبل، بسبب حقيقة أنه لم يتم بعد تلقيح سكان العالم بأسره".

وأشار ريتشاردي إلى أن الأزمة الصحية تُحتم على الجميع بذل الجهود لحماية أنفسهم داخل إيطاليا، لضمان توفير الحماية للعالم بأسره أيضًا.

فيما حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا من أن بلاده لا تزال في مرحلة ليست بالسهلة فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

وأشار الوزير - في تصريح نقلته وكالة أنباء (آكي) - إلى أن الموجة الجديدة من الوباء تؤثر على أوروبا بشكل كبير للغاية، كما أن هناك زيادة في أعداد الإصابات الجديدة في إيطاليا، على الرغم من أنها لا تزال أحد البلدان التي لديها وضع وبائي أفضل، وذلك بفضل حملة التطعيم التي تعتبر السند الأساسي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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