كريم مغاورى: سعدت بردود الفعل حول «طعم الدنيا»

عبر الفنان الشاب كريم مغاوري عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال ردود الفعل بمسلسل "إلا أنا" حكاية "طعم الدنيا"، والتي قامت ببطولتها الفنانة إيمان العاصي، وعدد كبير من النجوم الشباب، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في عشر حلقات هي فترة عرضه.

وأكد مغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شخصية عمر استقبلت تعاطفًا كبيرًا من الجمهور وخاصة التعليق المتكرر أنها قدمت ببساطة وتلقائية دون افتعال زائد، وشعروا أن الشخصية موجودة حقيقة، وهذه كانت الصعوبة التي واجهتها أثناء تقديم المسلسل.

وقال: "كنت أسعي جاهدًا أن أعمل في مسلسل إلا أنا، وكنت من المتابعين الجيدين للموسم الأول والموسم الثاني والمسلسل سيظل مؤثرًا في وجدان الناس لفترة كبيرة وخاصة أنه يقدم فكرة حلوة وحكاية ممتعة، إضافة إلى أن أمين جمال طلبت منه أن أعمل في حكاية من الحكايات التي يقدمها، وقام بترشيحي للأستاذ أحمد حسن، وهو التعاون الثاني بيني وبين الثنائي بعد مسلسل الحرير المخملي".

وأشار مغاوري قائلًا: "أحببت بالفعل أن أكون ضمن كتيبة الممثلين الذين قدموا حكايات مسلسل إلا أنا، والحمدلله وفقني الله في التواجد بأحد الحكايات وهي حكاية طعم الدنيا، بينما الفرحة الأكبر بالنسبة لي هو عندما تلقيت ردود أفعال حول شخصية عمر التي قدمتها في الحكاية، فهو الأخ الأصغر للفنان محمد علي رزق، وهو شاب مندفع جداً وينحاز الي الحق، ولكن اندفاعه ذلك يضعه في كثير من المشكلات والتعقيدات والتي يتم تفكيكها في نهاية الحكاية، بالإضافة الي أن الشخصية كان بها ملمح رومانسي كبير، بيني وبين الفناة شيريهان الشاذلي، ومع المخرج احمد حسن فهذه هي المرة الثاني التي أقدم فيها نوعية الادوار الرومسانية ولكن في طعم الدنيا كان الأمر مختلف، وهو دور لم أقدمه من قبل، خاصة أن أغلب الأدوار التي قمت بتقديمها من قبل كانت أدوار شر أو كويدي وغيرها".

وتابع كريم مغاوري قائلًا: "فكرة العمل نفسه فكرة مهمة جدا لأنه يسلط الضوء على قضايا المرأة أو قضايا تخص المجتمع ككل، لأننا التغيير كثيرًا في أفكارنا وفي بعض الأمور، وهذا هو الاتجاه العام للدولة من أجل أن نعيش بطريقة مختلفة عن الفترات السابقة وأن نكون نفكر بشكل جديد دون تفرقة ونتقبل الآخر على اختلافه سواء رجل أو امرأة".

واختتم كريم مغاوري قائلًا: "أيد أن أتوجه بالشكر للمخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال بعد التعاون معهم للمرة الثانية، كانت تجربة مختلفة ومهمة، وأود أن أوجه الشكر لشركة أروما لدعمها الكامل للنجوم الشباب على رأسهم الأستاذ تامر مرتضى والأستاذ مصطفى العوضي المشرف العام على الإنتاج".