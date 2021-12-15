محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، ولمدة 4 أيام بمراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأكد على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لنجاح الحملة بنطاق الدقهلية، والتي تستهدف تطعيم مليون طفل مصريين للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وشدد على أهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة بين المواطنين لتطعيم أبنائنا، وذلك من خلال وزارات "الأوقاف، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة"، وضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بنطاق المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى عمر 5 سنوات، وأن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة إلى شقة بالريف والحضر من خلال 3435 فرقة من فرق التطعيم، ويتم تنفيذ الحملة تحت إشراف 18 إدارة صحية، و220 مشرفًا من هذه الإدارات، و64 مشرفًا من مديرية الصحة، فضلًا عن 866 مشرفًا لصيقًا لفرق التطعيم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، و430 منفذ خدمة.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق والتعاون الكامل لكافة أجهزة التوعية لوصول الرسالة التثقيفية الخاصة بحملات التوعية لجميع المواطنين بضرورة التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين مصريين وغير مصريين بنطاق المحافظة لاستمرار الحفاظ على مصرنا الغالية خالية من مرض شلل الأطفال.

كما أكد على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، مع أهمية تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على فرق الحملة بأماكن تمركزها بوحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة.