الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: حبوب فايزر لكورونا تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89%

جريدة الدستور

أعلنت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، عن أن دراسة وجدت أن حبوبها المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق الفم "باكسلوفيد"، قللت من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89 في المائة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية من مضاعفات الفيروس.

وقالت فايزرـــ في بيان أوردته صحيفة «ذا هيل» الأمريكيةـــ إن 2246 مريضًا في الدراسة تم إعطاؤهم "باكسلوفيد" في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وأن لديهم أعراضًا خفيفة إلى معتدلة، بالإضافة إلى حالة طبية حرجة أو خطر متزايد للإصابة بشدة بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة إن النتائج تمت مشاركتها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كجزء من طلب الشركة للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ. وطلبت الشركة إذنًا للاستخدام "باكسلوفيد" في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وأسفرت دراسة سابقة أجرتها شركة فايزر لاختبار 389 شخصًا مع باكسلوفيد في أوائل نوفمبر عن نتائج مماثلة، ووجدت أن الحبوب فعالة بنسبة 89 في المائة.

وأشارت الشركة إلى أن باكسلوفيد، على عكس لقاح كوفيد-19، لا يعمل من خلال استهداف بروتين سبايك، ولكن عن طريق تثبيط تكاثر الفيروس.

وأضافت الشركة الصيدلانية العملاقة أنها تعتقد أن الحبة فعالة على متغير أوميكرون الجديد، لكن الدراسات الإضافية جارية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

«عندنا مواهب عظيمة».. رسائل «السيسى» من جامعة كفر الشيخ

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيدة بالإكراه والشروع فى قتلها بالمرج

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى فى قضية حادث الشيخ زايد

الزراعة: تحصين 5.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تجديد حبس عصابة بتهمة تصنيع البودر المخدر بالزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية