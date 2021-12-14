الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: الجنسية الأوكرانية تُباع للمهاجرين من الشرق الأوسط

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن المسئولين الأوكرانيين يبيعون الجنسية الأوكرانية للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط، حتى يتمكنوا من الحصول على تأشيرة عمل من الاتحاد الأوروبي بطريقة مبسطة".

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلجرام"، تعليقًا على مشروع قانون أوكراني، يقترح السماح بالجنسية المزدوجة لممثلي الجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء:" لقد قدم رئيس أوكرانيا مشروع قانون بشأن الجنسية، وبموجبه لا يمكن للمواطن الأوكراني أن يكون مواطنًا روسيًا في آن واحد، وأتساءل عما إذا كان السيد زيلينسكي يعرف أم لا أن المسئولين الأوكرانيين يبيعون جنسية الدولة للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام كتبت عن هذا الأمر قبل أيام ولم يكن هناك تفنيد من الجانب الأوكراني.

وأضافت زاخاروفا: "هل يعرف الغربيون أم لا أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يقومون مقابل ثلاثة آلاف يورو في سفارتهم لدى لبنان بإصدار تأشيرة سياحية للسوريين الراغبين بالانتقال إلى أوروبا، بجانب المساعدة في عبور الحدود السورية اللبنانية، وبعد ذلك في أوكرانيا يقوم المسئولون المحليون في غضون ثلاثة أشهر مقابل مبلغ عشرين ألف دولار بإصدار جنسية للمهاجرين، التي على أساسها يحصلون طريقة مبسطة على تأشيرة عمل إلى الاتحاد الأوروبي".

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