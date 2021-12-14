بافاريا الألمانية تعلن استقبال القمة التالية لمجموعة السبع في أواخر يونيو

أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر إقامة القمة

التالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إيلماو في بافاريا في الفترة بين 26 و28 يونيو المقبل.

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن الحكومة الاتحادية ستعاود تنظيم قمة السبع في قصر إيلماو.

وأعرب زودر عن تطلع الولاية لاستقبال زعماء العالم. وتتسلم ألمانيا في العام المقبل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا كلا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

كانت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل استقبلت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في فندق قصر إيلماو الفاخر خلال قمة المجموعة في 2015.

وفي سياق آخر، أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تحذيرا إلى روسيا، متعهدين بعواقب وخيمة، إذا هاجمت أوكرانيا ، وهي خطوة يخشى منها ، بسبب الحشد الضخم للقوات الروسية بالقرب من حدود البلاد.

وتردد أن موسكو حشدت ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندي في المنطقة، وفقا لمصادر في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالرغم من أن روسيا نفت مرارا أن تكون هناك خطط لمهاجمة أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المجموعة أرسلت رسالة واضحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين من اجتماع مجموعة السبع، اليوم الأحد.

وذكرت أن أي هجوم سيؤدي إلى عواقب وخيمة تنطوي على تكاليف باهظة. ومن المقرر صدور بيان مشترك في وقت لاحق اليوم.

وفي ليفربول، تستضيف بريطانيا محادثات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان. وكان روسيا تعتبر عضوا إضافيا، إلى أن قامت بضم شبه جزيرة القرم، في عام 2014.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، كان هناك حشد ضخم للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، طبقا لمعلومات من حلف شمال الأطلسي(ناتو)، مما أثار مخاوف دولية واسعة.