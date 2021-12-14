محافظ سوهاج: زراعة 40 ألفًا و800 شجرة بمدن وقرى المحافظة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن زراعة 40 ألفًا و842 شجرة بجميع مدن وقرى المحافظة منذ انطلاق مبادرة "أحلى وهي خضرا" في 2 نوفمبر الماضي، منها 9192 شجرة زيتون، و400 شجرة ليمون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتحويل سوهاج إلى محافظة خضراء، وتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال تبطين وتأهيل الترع.



وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، حيث تمت زراعة 2200 شجرة بمركز طما، و1083 شجرة بمركز طهطا، وفي المراغة تمت زراعة 1750 شجرة، كما تمت زراعة 2950 شجرة بمركز جهينة، و450 شجرة بساقلتة، و2337 شجرة بأخميم، وفي مركز سوهاج تمت زراعة 12650 شجرة، وفي حي غرب 1205 شجرة، وزراعة 2260 شجرة بحي شرق، و2047 شجرة بحي الكوثر، و600 شجرة بمركز المنشاة، و8600 شجرة بجرجا، وفي البلينا تمت زراعة 1630 شجرة، بينما تم زراعة 1080 شجرة بمركز دار السلام.

وأكد "الفقي" على جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة الاستمرار في أعمال التشجير والاهتمام بالحدائق العامة، والمساحات الخضراء، مع ضرورة مراعاة الأشجار التي تمت زراعتها ومتابعتها بصفة مستمرة.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعًا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان.

وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي سرعة الإنجاز، موجهًا لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين، على أن تقوم لجنة التقنين بالانتهاء من التعاقدات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

واستعرض "الفقي" خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4326 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 509 ملايين جنيه، وجار العمل على الانتهاء من 2399 عقدًا جديدًا خلال الفترة القادمة، موجهًا بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين .