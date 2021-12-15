الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحد أبطال «همام فى أمستردام»: هنيدى والسقا تجاهلونى

صبري سعد
صبري سعد

عبر الفنان المصري المقيم بهولندا صبري سعد، صاحب دور سيد شعلة، في فيلم "همام في أمستردام" عن استيائه الشديد من تجاهل الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا لدوره وجهوده في الفيلم.

وقال "سعد"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه حزن بشدة بعد مشاهدته بالصدفة لحلقة "هنيدي شو" التي تحدثت عن كواليس الفيلم الذي مر على تقديمه ما يقرب من 20 عاما دون الإشارة له ولا لمجهوداته وأفكاره التي ساهمت في نجاح الفيلم ومساعدة الفريق بالكامل.

وأشار إلى أن هنيدي والسقا ذكروا كل العاملين بالفيلم حتى الكومبارس بالرغم من أنه قدم استشارات كثيرة كمساعد مخرج، بالإضافة إلى نجاح دوره الذي قدم فيه سيد شعلة.

وأشار إلى أنه باعتباره من مقيمي هولندا فكان صاحب أفكار واقتراحات كثيرة منها التصوير في عيد الملكة وهي المشاهد التي صورت الاحتفالات والورود وكانت من أنجح المشاهد، مشيرا إلى أنه كان دائم المساعدة.

وقال في تصريحاته، "أنا زعلت وشايف إن دي مش عمايل ولاد بلد ومش جدعنة كما يوصفون.. وأنا زي الناس ما هي عارفه الحمد لله مش مستني حد يعطف علي بشغل أنا شغال وعندي شغلي برة ومبسوط لكن أنا من إمبابه ومتربي على إنك ما تسكش عن حقك ولو شفت حاجه كدب تصحح الحق لابد أن يقال".

وأكد أنه ما زال حتى الآن فخورا بمشاركته في الفيلم رغم مرور وقت طويل، وساعد بكل ما قدمه للعمل للخروج بتلك النتيجة المبهرة وتحقيق النجاح الكبير.

وأكد أنه بالرغم من إهدار حقه وإنساب كل الحقوق لأشخاص معينة إلا أنه سعد كثير بالبرنامج وبفكرته والأجواء التي يقدمها هنيدي مع الأبطال الذين شاركوا في أعماله من قبل. 

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