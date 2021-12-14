ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

استقبلت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22 ألف طن تشمل “7239 طن يوريا و2264 طن فوسفات و260 طن كحول و5000 طن داى امونيوم و3880 طن مولاس و4100 طن كوارتز” .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألف طن شملت "15000 طن ذرة و 25387 طن قمح و 9170 طن فول و 1858 طن خشب زان و 5000 طن كسب صويا و 8000 طن خردة و 3366 طن حديد .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 798 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات (بطاطس و بصل أخضر و خرشوف و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ريحان و بصل و زعتر و قطن و ليمون و فول و خس و بقدونس و لب و نعناع ) وفواكه (فراولة و برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و السعودية و مالطا و سنغافورة و إيطاليا و اسبانيا و أمريكا و بنجلاديش و سلوفينيا و المانيا و انجلترا و هونج كونج و الهند.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 539 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2865 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألف طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103 ألف طن.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4676 شاحنة.