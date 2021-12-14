الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 65 طن مخلفات وصيانة 22 كشاف إنارة بقرى المنيا

حملات نظافة وصيانة
حملات نظافة وصيانة الإنارة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالتوازي مع أعمال الإنارة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 65 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي كما قامت بإصلاح وصيانة وتركيب  22 كشاف إنارة.

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قال أحمد درويش رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار متابعة أعمال النظافة ورفع 25 طن مخلفات صلبة بقرية طهنشا بمدخل القرية الرئيسي وبجوار المعهد الديني وسويقة طهنشا ورفع نقاط التجميع ونقلها للمقلب العمومي حفاظًا على بيئة صحيه خاليه من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا كما واصل قسم الإنارة أعماله وتم صيانة اعمدة الإنارة بطريق المرور وتم تغير 4 كشافات وصيانة 18  كشاف بمدخل الطريق بنى احمد لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث ليلًا. 

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وأضاف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أنه تم تكثيف حملات النظافة بكدوان وجارحي وطريق مصر أسوان، كما تم مسح الطرق داخل القرية بالجليدر لتيسير حركة المواطنين.

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وأكد رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية واصل متابعة أعمال النظافة وقام برفع ما يقرب من 30  طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سرى باشا ونقطة تجميع السلخانة ومن أمام مدخل دمشاو هاشم من الناحية الغربية ومن امام المعهد الديني بدمشاو هاشم حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

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وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بنزلة حسين واصل أعماله حيث تم رفع 10 طن من مخلفات وقمامة بنقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي.

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وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار متابعة حملات النظافة والإنارة لإنشاء بيئة صحيه للمواطن، مشيرًا إلي أنه وجه  رؤساء القرى باستمرار متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومتي النظافة والإنارة.

 

المنيا رفع 65 طن مخلفات صيانة 22 كشاف إنارة أحمد درويش الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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