عبد العال: جاهزون لاستقبال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم الإنتهاء من الاستعدادات لإطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة والتى من المقرر انطلاقها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة أربعة أيام.

وأكد محافظ القاهرة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، مشدداً علي أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف عبدالعال، أنه سيشارك في حمله التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بالجوامع والكنائس ومحطات المترو والنوادى والمولات مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول اي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح ، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات ، مطالبا بالمزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهي.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تطعيم 95 % من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم حاليًا متابعة تطعيم الطلبة في الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم مليون و200 ألف طالب إلا أنه لم يتم تلقى سوى 20 الف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم ابناءهم حتى الآن مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم متابعة الوجبات المدرسية والتأكد من صلاحيتها حفاظا على سلامة الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

