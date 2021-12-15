خلال عام.. كيف عززت مصر الأمن والاستقرار والتعاون مع دول الجوار؟

علي مدار السنوات السبع الأخيرة، حققت الدولة المصرية تحركات كبيرة مصر في عدة ملفات إقليمية خاصة خلال 12 شهرًا، وعملت على تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون، ونجحت الدولة المصرية فى أن تكون الداعم والسند الاكبر لقضايا العرب الأشقاء وانهاء الأزمات في المنطقة العربية.

فلسطين

أصبحت القضية الفلسطينية بؤرة اهتمام القيادة السياسية في العام الحالي 2021، وأكد الرئيس السيسي في مناسبات عدة على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشدداً على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزاً للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.

ووجه السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتوجهت العديد من الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى فى طريقها إلى معبر رفح، بعد وعود حاسمة بتمويل وإعادة بناء قطاع غزة بـ500 مليون دولار.

سوريا

واصلت الدولة المصرية فى 2021، دور الوساطة بين الأطراف الدولية والجيش السورى وفصائل المعارضة، متخذة من عددا من الثوابت التى تحكم العلاقات المصرية السورية قاعدة فى حل الأزمة.

ورحبت مصر على لسان الرئيس السيسي بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مطالبًا ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب، كما أكد على ان الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سـوريا منذ 10 أعوام.

وفى سبتمبر 2021، التقى للمرة الأولى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السوري فيصل في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد على ثوابت الحفاظ على الأمن القومى ووحدة مؤسسات الدولة السورية، وفى أكتوبر 2021، أكد سامح شكري، لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية على كافة الأصعدة.

ليبيا

تلعب مصر الدور الرئيسى فى دعم إعادة بناء الدولة الليبية منذ اندلاع الأزمة فى ليبيا قبل 9 سنوات، ودعت لضرورة المقاربة الشاملة من أجل إنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني، عبر توحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

وفى الـ13 مارس 2021 هنأ الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب.وفى يونيو من العام نفسه شاركت مصر في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا وتجدد مساندتها للشعب الليبي وتطلعاته المستقبلية.كما شارك الرئيس السيسي فى 11 نوفمبر 2021 في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ويوجه كلمة قوية للمجتمع الدولي ورسالة للشعب الليبي. وفى أكتوبر 2021، احتضنت مصر اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" مع ممثلي دول الجوار الليبي ( السودان ، تشاد ، النيجر ) فى القاهرة برعاية الأمم المتحدة آلية التنسيق المشترك حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتمين لدول الجوار الليبى من الأراضى الليبية.

لبنان

مصر كانت وما تزال صاحبة دور في لبنان، وإبان مرحلة الاستقلال 1941 - 1943، وقفت مصر حكومة وشعبا الى جانب استقلال وسيادة وحرية لبنان.

وأمس كانت مصر فى مقدمة الدول التى أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، وأمرت القيادة المصرية بتنظيم جسر جوى للإغاثة، يتضمن كل الاحتياجات الضرورية لآلاف المصابين اللبنانيين الذين سقطوا فى مأساة مرفأ بيروت 4 أغسطس 2020، الذى يعد أكبر الكوارث التى تعرضت لها العاصمة اللبنانية فى العقود الأخيرة.

وفى 2021 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضامن بلاده مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، وعبر عن ذلك فى رسالة سلمها وزير الخارجية سامح شكري للرئيس اللبنانى ميشال عون حيث زار لبنان أبريل 2021 بتكليف من الرئيس السيسي في ضوء الحرص الذي يوليه من أجل التواصل مع كافة المكونات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة.

وفى فبرير 2021 زار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري القاهرة حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أهمية تسريع جهود تشكيل حكومة في لبنان، بينما ثمن الحريري جهود مصر لحشد الدعم الدولي لبلاده.

شرق المتوسط

دشنت الدولة المصرية علاقة قوية مع كل من قبرص واليونان قبل أكثر من 7 سنوات عند انطلاق القمة الثلاثية الأولى في عام 2014، ليتم توثيقها فى 2021، وتتوالي تلك القمم لتدشن مبادئ راسخة للتعاون والتفاهم في إدارة الموارد والثروات بخلاف أهميتها السياسية والأمنية لإرساء استقرار منطقة البحر المتوسط.