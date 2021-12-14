بينها مصر.. مشاركة 6 دول فى نهائى تحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء بدبى

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية -شعبة إدارة التكنولوجيا، اليوم، عن مشاركة 6 دول إفريقية في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمقرر تنظيمه غدا "الأربعاء" وهم نيجيريا وكينيا وأوغندا ومصر وتونس والمغرب.

وترعى الحدث مجموعة بنية _ الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والراعي الرسمي لتحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي_ والمجلس الإفريقي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE Africa Council.

ويُنظم نهائي تحدي إفريقيا لهذا العام بمشاركة 21 فريقاً وينقسمون إلى محورين رئيسيين هم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والشركات الناشئة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي .

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء IEEE GCAIot 2021 الذي يقام في دورته الخامسة تحت شعار "الآثار المجتمعية للتحول الرقمي" في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13-16 ديسمبر الجاري بفندق أبراج جميرا الإمارات، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء المنظمين أبرزهم جامعة دبي وIEEE TEMS وRegion8 IEEE والشركة العالمية للإبتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجال برامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعقيباً على هذا البيان، صرح أندي تشن رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEEشعبة إدارة التكنولوجيا العالمية قائلاً : "بأن الجمعية لا تدخر جهداً في مساعدة المبدعين والمبتكرين من كل أنحاء العالم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية والإدارية، وذلك من أجل تطوير حلول وتكنولوجيات جديدة تساهم في تقدم ورفاهية الأمم والشعوب بما يتوافق مع الهدف الأساسي لتأسيس الـ IEEE وكذلك أهداف الحكومات والدول في كل أنحاء العالم، موضحاً أن مسابقة وتحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي واحدة من أهم البرامج الرائدة التي تبنتها الجمعية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وقد لاقى قبول ودعم العديد من الدول والحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعمل على تسريع برامج التحول الرقمي".

تجدر الإشارة إلى أن تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي شارك فيه من مصر نحو 20 فريقا من الشركات الناشئة و80 من أفكار مشروعات التخرج و125 من المدارس الثانوية، وقد تأهل منهم إجمالي 5 فرق للنهائيات الإقليمية، ومن كينيا شارك 30 فريقا من الشركات الناشئة تأهل منهم ثلاث فرق، أما المغرب فقد شارك منها 31 فريقا من الشركات الناشئة و45 فريقا من مشروعات التخرج و 9 فرق من المدارس الثانوية وتأهل إجمالي 3 فرق بموجب فريق عن كل محور ، ومن تونس شاركت 58 شركة ناشئة وتأهل منهم فريقين ، وفي أوغندا شارك 28 فريقا من الشركات الناشئة و65 فريقا لمشروعات التخرج وتأهل 6 فرق، وفي نيجيريا شاركت 10 فرق من الشركات الناشئة و20 فريقا مشروعات التخرج وتأهل للنهائي فريقين .