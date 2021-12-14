الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة فى وفاة ربة منزل بالمعصرة: «خلافات عائلية مع زوجها»

جثة
جثة

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة توفيت داخل منزلها في ظروف غامضة عقب خلافات عائلية مع زوجها، بمنطقة المعصرة، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد الأهالي يفيد العثور على جثة زوجته داخل غرفة النوم بمنزلهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثة، ونقلها إلى المشرحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تحقيقات النيابة خلافات عائلية المعصرة ربة منزل وفاة

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