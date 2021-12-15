الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهرات لإغلاقه.. استنفار أمنى وإغلاق الطرقات أمام مقر الإخوان فى تونس

الإخوان فى تونس
الإخوان فى تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الشرطة أغلقت كافة الطرقات والمنافذ المؤدية إلى مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة، لمنع اعتصام للحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، مطالبًا بغلقه، وواصفًا إياه بوكر الإخوان في البلاد.

وشوهد انتشار مكثف لعناصر الشرطة التي قامت بتركيز الحواجز أمام المقر، لمنع وصول المعتصمين وتركيز خيامهم.

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك، أن حزبها متمسّك باعتصامه المقرر بدءا من اليوم أمام مقر الجمعية، لمطالبة السلطات بإيقاف نشاطها، متهمة القائمين عليها، وجلهم من المنتمين لحركة النهضة، بدعم الإرهاب وتنظيم دورات فكرية تشجع على العنف والتطرف وتخدم التيارات المتشددة.

ولم تكن المرة الأولى التي يدعو فيها الحزب الدستوري الحر لاعتصام لحين إغلاق "اتحاد القرضاوي"، وتتمسك موسى باستئناف اعتصامها، بعدما قامت الشرطة في شهر مارس الماضي، بفضّ "اعتصام الغضب"، وإبعاد جميع أنصارها عن المقر.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري معارضة شرسة للتنظيمات التي ترتبط بجماعة الإخوان، ومن ضمنها حركة النهضة، وكانت أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية، أن النقطة الأساسية في برنامج حزبها السياسي تكمن في إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم في تونس.

وكانت قد أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، أن حزبها سيعود إلى الاعتصام مجدّداً أمام مقر الإخوان في تونس بداية من يوم 14 ديسمبر الحالي إلى حين غلقه.
 وأضافت خلال ندوة صحفية، الجمعة الماضية، أن الحزب سيبدأ اعتصام مفتوح بداية من الثلاثاء حتى إغلاق مقر الإخوان.

وأعلنت موسى استئناف الاعتصام المفتوح بداية من يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين أو اتحاد القرضاوي نسبة لمؤسسه يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للجماعة الإرهابية.

يجدر الإشارة إلى أن الحزب الدستوري الحر، طالب سابقا، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بضرورة تطبيق القانون ووضع حد لمخاطر ما سماه الحزب بالأخطبوط الجمعياتي الإخواني في البلاد.

تونس اغلا كافج الطرقات المنافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

الزمالك يكشف أسباب اختيار عبدالهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

بلاغ جديد من بسمة وهبة ضد أميرة بدر وأحمد سالم

«التعاون الخليجى»: نرفض أى مساس بحقوق مصر والسودان المائية

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

علاء عبد الهادى: كتاب «الذين قتلوا مى» يرصد رحلة التوهج فى حياة «مى زيادة»

حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية