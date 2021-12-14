الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل يروج 90 تذكرة «شادو» في حلوان

القبض على عاطل
القبض على عاطل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل، لاتهامه بترويج كمية من الشادو المخدر على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان. 

ووردت معلومات للمقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام المدعو "م م.م.ع"، 23 سنة، عاطل ومقيم بعرب غنيم الملاءة دائرة القسم، وشهرته "م. دحه" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

 وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على (90 تذكرة من مخدر الشادو"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القاهرة كمية من الشادو المخدر قسم شرطة حلوان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان عاطل

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