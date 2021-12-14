الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير الكويت يشيد بتطور العلاقات بين بلاده والعراق فى مختلف المجالات

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد

أشاد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالعلاقات التي تجمع بلاده وجمهورية العراق، التي تشهد تطورا وتعاونا وثيقا في مختلف المجالات، مشيرا إلى مواصلة العمل المشترك للارتقاء بأطر التعاون بينهما إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة، متمنيا لجمهورية العراق وشعبها كل التقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء في برقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية بعث بهما أمير دولة الكويت اليوم إلى رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأعرب أمير دولة الكويت - في برقيتيه - عن خالص التهاني لهما وللشعب العراقي الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية.

بدوره، بعث ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية، راجيا لهما دوام الصحة ولجمهورية العراق وشعبها كل التقدم والازدهار.

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