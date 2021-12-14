الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفيومي: ضخ 6 آلاف طن خضار وفاكهة من المحافظات في السوق يوميا

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة

قال محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة للخضار والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، إن أسعار الطماطم تتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه ونصف (جملة)، والبطاطس تتراوح من بين 5 و6 جنيهات ونصف.

وأضاف الفيومي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المحافظات الأكثر إنتاجا للبطاطس هي المنيا والإسكندرية وهناك بشاير في إنتاجية سلعة البطاطس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المعروض، مشيرا إلى أن الأسعار ستتراجع خلال شهر يناير المقبل ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

وقال رئيس رابطة الخضار والفاكهة بسوق تجارة الجملة بأكتوبر، إنه يتم ضخ 6000 طن من الخضار والفاكهة يوميا من غالبية المحافظات في الوجه القبلي والبحري، مشيرا إلى أن محافظات المنيا وبني سويف هي أكثر إنتاجا للخيار والعنب والطماطم والبطاطس، بينما تتميز محافظة أسيوط بإنتاجية الرمان وسوهاج بالطماطم ومحافظة أسوان تضخ كميات من المانجا ومحافظات البحيرة والإسماعيلية لإنتاج الطماطم والبطيخ وغير ذلك من إنتاجية السلع في المحافظات الأخرى.

وأنه الأيام المقبلة سيتم زيادة المعروض من كافة السلع والمحاصيل الشتوية لتتراجع تدريجيا بنسب 15 إلى 30% على غالبية  السلع والمحاصيل الشتوية للخضار والفاكهة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التوازن في الأسواق المحلية وزيادة المعروض في أسواق التجزئة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشاكل أو نقص في سلعتي الخضار والفاكهة.

وأشار عضو مجلس أمناء سوق تجارة الجملة للخضار والفاكهة بأكتوبر إلى أن هناك استقرار في الأسعار وفي الأسواق المحلية وخاصة في سلع  الطماطم والبطاطس والخيار والموز والبرتقال وغيرها.

الخضار والفاكهة المحاصيل الشتوية الخضار سوق الجملة أسعار الطماطم الأسواق المحلية مدينة أكتوبر تجارة الجملة

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