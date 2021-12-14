«الزراعة» تنظم مدارس حقلية لمزارعي النخيل في محافظة المنيا

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة أشجار النخيل في محافظة المنيا بالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب ومدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل الدكتور عزالدين جادالله العباسي، وبحضور الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بمحافظة المنيا، وبحضور المهندس محمود راضي مهندس بالإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية بسمالوط، والمهندس حسن محمد عيسى، مسئول المكافحة العامة بإدارة سمالوط الزراعية.

وقال الدكتور عزالدين جادالله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، إنه تم عقد مدرسة حقلية اليوم بمزرعة مركز سمالوط من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ودوره للقيام بالعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا وبحضور عدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التي تجرى على نخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وأضاف جادالله أن المدرسة الحقلية تناولت الموضوعات الآتية:

-شرح مفصل عن مدى أهمية عملية التقليم وكيفية إجرائه في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة، والخدمة الشتوية في نخيل البلح وكيفية أجراها، وتوضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

يذكر أنه قد تم إنشاء المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بالقرار الوزاري رقم 1228 لسنة 1993 واستراتيجيته هو النهوض بالنخيل على المستوى المحلي والإقليمي لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تنفيذ خطة للبرامج البحثية والإرشادية والتدريبية.