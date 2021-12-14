الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تناقش خطة دورتة الـ 11

اجتماع
اجتماع

اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة المنتج جابي خوري، وحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة وعضوية المخرج مجدي أحمد علي، الهام شاهين وصبري فواز وسلوي محمد علي والمنتج هشام سليمان، وأماني الطويل والنائبه أماني الشعولي واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية، عزة الحسيني ورئيس المهرجان سيد فؤاد.
 

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ناقش أعضاء اللجنة العليا خطة الدورة الجديدة (الحادية عشر) التي انجز 80 % منها، سواء تجهيزات، مستوي مميز ومتجدد للفاعليات،سبل توفير الموازنة المطلوبة للتنفيذ الجيد بناء للخطة، كذلك القرارات والتوصيات التي وضعتها  اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة والرد عليها وضرورة توفير الدعم الحكومي المقرر بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ١٢٣٨ لسنه ٢٠١٨.

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وطالبت اللجنة بتوفير الامكانيات المناسبة لحفلي الافتتاح والختام بما يتلائم مع أهمية الحدث في الترويج السياحي والتراثي لمدينة الاقصر صاحبة الأرث الحضاري والأثري والشهرة العالمية.  

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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر والبنك الأهلي .

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وكان قد أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دوراته السابقة عدد من الفعاليات والأنشطة قبل إقامة المهرجان نفسه وذلك من أجل الترويج وتنشيط السياحة في المحافظة التي تعتبر هي عاصمة الثقافة العربية الفترة الأخيرة .

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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