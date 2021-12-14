استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي باكستان، سجلت وزارة الصحة 250 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون 289 ألفا و543 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و839 وفاة.



وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 391 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 980 ألفا و 372 إصابة، كما سجلت البلاد 640 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 949 ألفا و397 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الثلاثاء تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2038 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 386 ألفا و806 حالات إصابة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1959 حالة إصابة جديدة بكوفيد و50. حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 716 ألفا و647 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و536 حالة حتى الآن.





وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 ألاف و283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و570 ألفا و448 والوفيات إلى 91 ألفا و602 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و233 ألفا و9 حالات منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و27 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2773 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 196 ألفا و94 حالة، بإجمالي وفيات 1442.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 164 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 192 ألفا و841.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2862 اصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات إلى مليونين و174 ألفا و906 حالات والوفيات إلى 21 ألفا و231 حالة .



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 120 ألفا و382 حالة والوفيات إلى 2992 حالة.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3988 اصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 894 ألفا و801 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و826 حالة بينما تعافى 840 ألفا و985 حالة.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13 ألفا و67 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغت 47 حالة، فيما بلغت عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 6 آلاف و157 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 6 آلاف و863 شخصا.



وسجلت تايوان 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و 752 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 848 حالة وفاة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4 آلاف و97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و699 ألفا و240 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة "فري مالاي توداي" الماليزية.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و836 ألفا و868 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، ، 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 50 ألفا و351 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.



وفي أرمينيا أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 26 حالة وفاة. ليرتفع بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في البلاد إلى 342 ألفا و765 إصابات، في حين بلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات جراء الوباء 7845 حالة.

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وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1358 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بينما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 91816 حالة، فضلا عن 250 حالة وفاة، بحسب صحيفة "ذا لواتيات تايمز" المحلية.



وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 15349 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و242 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1422091 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و81 حالة، بحسب صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 2314 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1196602 حالة إصابة و18673 حالة وفاة، بحسب صحيفة "ذا برتغال نيوز".



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 13783 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و28 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2894209 حالات، وبلغت الوفيات 20 ألفا و140 حالة، بحسب موقع “داتش نيوز” الإخباري الهولندي.



وفي بيلاروسيا، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة بتسجيل ألف و11 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و10 حالات وفاة.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بيلاروسيا بلغ الآن 675734 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 5286 حالة، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 24762 حالة إصابة، بارتفاع كبير بلغ أكثر من ألفي حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و101 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 781989 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 15516 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 4170 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع تجاوز الألف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و56 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في النمسا إلى 1232204 حالات، والوفيات إلى 13218 حالة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 3829 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و100 حالة وفاة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليونان قد وصل الآن إلى مليون و6 آلاف و706 حالات، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 19345 حالة، بحسب صحيفة “كاثمريني” اليونانية.



وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1492 اصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 493 ألف حالة والوفيات إلى 7000 حالة.



وفي التشيك، سجلت سلطات الصحة 11 الفا و 896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 56 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و350 ألف و 338 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 34 ألفا و 697 حالة وفاة.



أما في بلجيكا، سجلت سلطات الصحة 9751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 46 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و959 ألفا و 193 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و 631 حالة وفاة.



وسجلت السلطات الصحية اليابانية 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة ما ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 728 ألفا و 906 حالات إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و 374 حالة وفاة.



أما في المجر، سجلت سلطات الصحة 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 195 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و202 ألفا و 514 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 ألفا و79 حالة وفاة.



وفي بوليفيا، سجلت سلطات الصحة 1891 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 13 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 554 ألفا و 999 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و 330 حالة وفاة.



وفي أستراليا، سجلت سلطات الصحة 1985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 7 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 232 ألفا و 738 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 2113 حالة وفاة.



وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و992 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 3 ملايين و180 ألفا و785 حالة والوفيات إلى 90 ألفا و148 حالة.



وسجلت السلطات الصحية في هونج كونج 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 12 الفا و496 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 213 حالة وفاة.



وفي المكسيك سجلت البلاد 771 إصابة و49 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و918 ألفا و987 مصابا والوفيات إلى 296 ألفا و721 حالة منذ تفشي الوباء.



وفي بولندا سجلت البلاد 17 ألفا و460 إصابة ووفاة 537 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و857 ألفا و85 حالة والوفيات إلى 89 ألفا و45 حالة منذ تفشي الوباء.



وسجلت إستونيا 618 إصابة جديدة و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 229 ألفا و214 إصابة والوفيات إلى 1868 حالة.



وعن أفغانستان فلقد سجلت البلاد 12 حالة إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و660 مصابا والوفيات إلى 7329 حالة منذ تفشي الوباء.



وسجلت هندوراس 14 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 378 ألفا و615 مصابا ولم تسجل البلاد أي إصابات جديدة ليظل إجمالي الوفيات عند 10 آلاف و424 حالة.