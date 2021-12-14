وزير خارجية باكستان يؤكد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء إن بلاده ترغب في علاقات مع الولايات المتحدة "تتماشى" مع أولويات البلاد المتغيرة.

ونسبت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية إلى قريشي قوله "إن النهج الجديد يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء عمران خان للتحول من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية.

وفي إطار التأكيد على أن إسلام أباد تقدر علاقتها الطويلة مع واشنطن، قال قريشي إن البلاد "أرادت علاقات متعددة الأوجه لا تكن عرضة لتقلبات السياسات الإقليمية والدولية".

وأضاف قريشي: "لقد أضاف التنافس الاستراتيجي الأخير بين القوى العالمية إلى الفروق الدقيقة في السلام العالمي.. إذ يجب إعادة هيكلة عقلية الجغرافيا السياسية والاعتراف بأهمية الجغرافيا الاقتصادية.. ويعتمد مستقبل السياسة الخارجية الناجحة على عدم تكرار الأخطاء الاستراتيجية في أوائل التسعينيات".

وتابع أن العلاقات التجارية والاستثمارية المعززة مع الولايات المتحدة والتعاون فيما يتعلق بالاتصال الإقليمي يمكن أن تعمل على تحقيق المنفعة المتبادلة لباكستان.