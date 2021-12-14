1145 وفاة و28343 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1145 حالة وفاة و28343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى عشرة ملايين و 74797 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 291749 حالة.

وتماثل 34084 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ثمانية ملايين و 804 آلاف حالة.

يذكر أن أعلنت نائب وزير الصحة الروسية، تاتيانا سيميونوفا، أن هناك 14 دواء لعلاج فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) تم تسجيلها في روسيا، بالإضافة إلى اللقاحات.

وقالت سيميونوفا - خلال اجتماع عام لأعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الثلاثاء - إنه "بالإضافة إلى اللقاحات، تم تسجيل 14 دواء لعلاج "كوفيد-19" في نهاية شهر نوفمبر الماضي".

يُذكر أن لدى روسيا حاليا عدة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد، من أشهرها "سبوتنيك ــ V" و"سبوتنيك لايت" ذات الجرعة الواحدة.

يذكر أن أكدت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا جوليكوفا، إصابة 16 شخصًا بمتحور "أوميكرون" من فيروس كوورونا، من أصل 177 وصلوا إلى روسيا من جنوب إفريقيا.

وقالت جوليكوفا- في تصريح صحفي أمس الإثنين:«من بين 177 مواطنا روسيا عادوا من جنوب إفريقيا مؤخرا، تأكدت 16 إصابة بسلالة أوميكرون، وهم تحت المراقبة، وهذا الرقم يمثل ما يقرب من 10%، وهو معدل مرتفع إلى حد ما ودليل على ارتفاع معدل العدوى وانتشارها المحتمل».

وأشارت إلى انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بشكل عام بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، ولكن هذا التراجع ليس مستقرًا بعد، وأن 23% من حالات الإصابة تحدث في العاصمة موسكو وضواحيها وبطرسبورج.