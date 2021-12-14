الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة و5 من الخليل جنوبًا و4 من محافظة طولكرم شمالا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين في مُحافظة بيت لحم جنوبي القدس، كما تم اعتقال شاب من نابلس الشمالية خلال تصدي أهالي قرية اللبن لمحاولة مستوطنين اقتحام مدرسة بنات ثانوية.

على جانب آخر، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، 3 دونمات، واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر مياه جنوب الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هدمت بئرًا لجمع مياه الأمطار، في منطقة بجنوب الخليل قريبة من مستوطنة "بني حيفر".

يذكر أن قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفلسطينيين يرغبون في إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس.

ودعت الوزارة - في بيان أمس الإثنين - إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مشيرة إلى أن إسراع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبيرة.

ولفتت الوزارة، إلى أن هناك تغولا استيطانيا إحلاليا بشكل يومي في القدس الشرقية ومحيطها، ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وكان آخر أشكاله الاستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعديد الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أوتفكيكه ونقله، والقرار بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم بالقدس المحتلة وتشريد 70 مواطنا يقطنونها.