الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة و5 من الخليل جنوبًا و4 من محافظة طولكرم شمالا.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين في مُحافظة بيت لحم جنوبي القدس، كما تم اعتقال شاب من نابلس الشمالية خلال تصدي أهالي قرية اللبن لمحاولة مستوطنين اقتحام مدرسة بنات ثانوية.
على جانب آخر، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، 3 دونمات، واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر مياه جنوب الخليل.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هدمت بئرًا لجمع مياه الأمطار، في منطقة بجنوب الخليل قريبة من مستوطنة "بني حيفر".

يذكر أن قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفلسطينيين يرغبون في إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس.

ودعت الوزارة - في بيان أمس الإثنين - إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مشيرة إلى أن إسراع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبيرة.

ولفتت الوزارة، إلى أن هناك تغولا استيطانيا إحلاليا بشكل يومي في القدس الشرقية ومحيطها، ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وكان آخر أشكاله الاستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعديد الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أوتفكيكه ونقله، والقرار بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم بالقدس المحتلة وتشريد 70 مواطنا يقطنونها.

الاحتلال فلسطين الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مصر تتعاون مع «أسترازينيكا» لتوريد عقار «إيفوشيلد» المضاد لكورونا

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى فى جامعة كفر الشيخ (بث مباشر)

«المعجزة» فيلم وثائقى من إنتاج «المتحدة» يرصد إنجازات الدولة

مصر تتقدم 19 مركزًا بمؤشر المعرفة العالمى

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية