القابضة للصوامع: نستهدف إقامة 60 صومعة حقلية

تستهدف الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة، إن الوزارة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون السعة التخزينية لكل صومعة 5 آلاف طن.

وأضاف باسيلي، أن السعة التخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية 3.4 تبلغ مليون طن للقمح المحلي والمستورد، مع الشون المتطورة تكون السعة التخزينية 4.5 إلى 5 مليون طن قمح.

وأشار إلى أن جميعها يعمل بتكنولوجيا عالية الدقة والجودة، وقريبة من مناطق زراعة القمح لتسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر، كما أنه يتم استلام القمح المحلي من المزارعين فى أكثر من 450 نقطة تخزينية.

وقال المهندس صلاح عبد الجواد ، مدير مشروع الصوامع الحقلية بالشركة المصرية القابضة الصوامع، إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع الصوامع الحلقية في عدد من المحافظات، لافتًا إلى يتم حالياً تنفيذ مشروع الصومعة الحقلية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ومستهدف إقامة صومعة أخرى.

وأشار إلى أن صومعة قويسنا مقامة علي مساحة مساحة 9500 متر مربع بعدد 4 خلايا بسعة إجمالية 5 آلاف طن، ومستهدف الانتهاء من التنفيذ خلال 4 أشهر لتنضم إلى موسم حصاد القمح القادم 2022.

وأضاف هيكل أن تلك الصومعة سيتم استخدامها كنقطة تجميع، التي تقوم بتجميع المحصول من المزارعين على أن تقوم بنقلها إلى الصوامع الرئيسية توفيرا للوقت والتكلفة.

من جهته قال المهندس نبيل هيكل رئيس الشركة العالمية للهندسة و المقاولات المنفذة لمشروع الصومعة الحقلية بقويسنا في محافظة المنوفية أن تلك الصومعة كانت شونة ترابية ويتم العمل على تحويلها إلى صومعة حقلية .

وأكد هيكل إلى أن تلك الصوامع تعمل على الحد من هادر في التخزين بالشون الترابية والذي كان يصل إلى أكثر من 10٪.

بينما قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية أن عدد الصوامع الرئيسية يصل إلى 6 صوامع توفر طاقات تخزينية تصل إلى 160 ألف طن وهي تزيد عن الكميات المنتجة خلال الموسم والتي تصل إلي ما يقرب من 140 ألف طن قمح سنويًا.

