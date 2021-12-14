عرض الفيلم السينمائي الجديد «ماكو» على «شاهد».. 20 ديسمبر

حصلت منصة شاهد vip على حقوق العرض الحصرية للفيلم السينمائي الجديد "ماكو"، وذلك عقب رفعه من دور العرض السينمائية لاستقبال أفلام موسم رأس السنة الجديدة.

وتعرض منصة شاهد الرقمية فيلم ماكو يوم 20 سبتمبر الجاري.

وحقق فيلم ماكو إيرادات مميزة أثناء عرضه وصلت إلى 16 مليون و 456 الف جنيه .

أحداث فيلم ماكو

وبدأ عرض فيلم "ماكو" جماهيريًا بداية سبتمبر الجاري بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

أبطال فيلم ماكو

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

و بدأ بطل فيلم ماكو نيقولا معوض تصوير فيلم الرعب "جدران" للمخرج محمد بركة، وذلك بعد النجاح الذي حققه بفيلم «ماكو» في دور العرض السينمائية، والذي تجاوزت إيراداته الـ15 مليون جنيه مصري في أولى مشاركاته بالسينما المصرية.

ويشاركه في بطولة الفيلم النجمة درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبدالحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

ويعرض لنيقولا معوض حاليًا مسلسل «على الحلوة والمرة» على قناة MBC 4، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل على منصة شاهد vip، وتصدره "تريند" المنصة أكثر من مرة في مصر والدول العربية.

وينتظر "معوض" إطلاق فيلم "Three Thousand Years of Longing"، الذي يتعاون فيه مع المخرج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر والنجوم إدريس إلبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، ومن المقرر عرضه بداية العام القادم