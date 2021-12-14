الاجهاض المتكرر.. أسباب متعددة تحتاج علاج فعال

تتعرض كثيرات من السيدات للإجهاض المتكرر دون معرفة السبب الحقيقي وراءه،و يوضح إخصائي النساء والتوليد سبب حدوثه وكيف يمكن معالجته.

قال الدكتور أحمد عزت، أخصائي النساء والتوليد، إن الإجهاض المتكرر، يتمثل في الخسارة المتتالية للحمل 3 مرات أو أكثر، ومن أسبابه وجود خلل جيني من 40 إلى 60% من حالات الإجهاض في الشهور الأولى تحصل بسبب خلل جيني في الكرموسومات.

وأضاف عزت، أنه لو حصل للمرأة الحامل إجهاض مرة واحدة فقط، وحملت مرة أخرى غالبا يكون السبب خلل جيني في الكرموسومات، بينما لو تكرر الإجهاض أكثر من مرة، لا يكون السبب راجع لخلل في الكرموسومات؛ لأن نسبته في حالات الإجهاض المتكرر لن تتخطى 8%، لذلك يقوم طبيب النساء، بالبحث عن أهم سبب عضوي وهو تجويف الرحم.

وأشار إلى أنه قد يكون سبب الإجهاض راجع إلى مشكلة في تجويف الرحم، ووجود ورم ليفي، أو حاجز لحمية، وهؤلاء يتم تشخيصهم بواسطة السونار، وعمل إشاعة ثلاثية الأبعاد تبين المكان والحجم ومدى التأثير على تجويف الرحم، بأنه بعد ذلك يقوم طبيب النساء، بعمل منظار رحمي ليقوم بالتخلص من الورم الليفي.

وأكد: أن الإجهاض قد يكون من أسبابه أيضا ضعف عنق الرحم، وقد تنزل مياه الجنين فجأة، في الثلث الثاني من الحمل، وبعد ذلك يحدث إجهاض أو ولادة مبكرة في الثلث الثالث من الحمل.

بدون ألم أو مغص أو مقدمات قبل الإجهاض، مشيرا إلى أنها عادة تلك الحالة يبقى عندها تاريخ لمشكلة حصلت في عنق الرحم، مثل توسيع، أو كي، أو تمزق في الولادة الطبيعية.

وتابع: لو كان عنق الرحم قصير، فإن علاجه يكون عن طريق عمل غرزة في عنق الرحم في الشهر الثالث ما بين الأسبوع العاشر والرابع عشر، أما عن الالتصاقات في تجويف الرحم، قد يكون سببا من أسباب الإجهاض، وتحصل بعد عمليات الكحت والتنظيف والتي تضعف بطانة الرحم، ويحدث التصاقات ولذلك قد يحصل الإجهاض بدري في الأسابيع الأولى، وعلاجها أن يقوم الأخصائي بعمل منظار لفك الإلتصاقات، وبعد ذلك تستمر المريضة على علاج هرموني استروجين، وبروجيستيرون ومثبتات للحمل لو في ضعف في البطانة.

واختتم أحمد عزت، بأن ارتشاح في الأنبوبة بقناة فالوب، يبقى فيها مياه نتيجة إلتهابات لم تتعالج المرأة منها أو بعد ولادة قيصرية أو نتيجة التصاقات وفي حالة عدم علاجها تحتاج إلى قفلها حتى يكمل الحمل، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك أنبوبة سليمة يعتمد الأخصائي عليها، وإن لم تكن موجودة ينصح الطبيب بعمل حقن مجهري.