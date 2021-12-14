بدء جلسة مباحثات بين مصر وقبرص بحضور وزيرى الخارجية

بدأت جلسة المشاورات بين وفدي مصر وقبرص، منذ قليل، برئاسة وزير الخارجية ‎سامح شكري ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وتتناول الجلسة مجمل ملفات العلاقات الثنائية، وسبل المضي قدما نحو تعميق التعاون بين البلدين، علاوة على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الاثنين، إلى نيقوسيا تلبية لدعوة نظيره القبرصي.

والتقى شكري، في مستهل زيارته إلى نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.