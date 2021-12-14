الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء جلسة مباحثات بين مصر وقبرص بحضور وزيرى الخارجية

جلسة مشاورات بين
جلسة مشاورات بين مصر وقبرص

بدأت جلسة المشاورات بين وفدي مصر وقبرص، منذ قليل، برئاسة وزير الخارجية ‎سامح شكري ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وتتناول الجلسة مجمل ملفات العلاقات الثنائية، وسبل المضي قدما نحو تعميق التعاون بين البلدين، علاوة على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الاثنين، إلى نيقوسيا تلبية لدعوة نظيره القبرصي.

والتقى شكري، في مستهل زيارته إلى نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر قبرص وزير الخارجية سامح شكري نظيره القبرصي عبد الفتاح السيسي

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