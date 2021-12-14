الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة 8 متهمين في أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء

محكمة
محكمة

بدأت الدائرة الـ10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 8 متهمين في  أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

و المتهمون هم "م. م"، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، و"س. ح"، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، و"س. ح"، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، و"ب. أ"، فلسطيني الجنسية، و"م. ك"، فلسطيني الجنسية، و"م. ح"، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و"ح. س"، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، و"م. م"، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد كامل، رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم. 

محاكمة بيع الأعضاء زراعة قضية للاتجار بالبشر أردني الجنسية استقبال منطقة أكتوبر

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وائل لطفي

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