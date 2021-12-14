الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية لحوم مجهولة المصدر داخل جراج سيارات بالبساتين

كمية لحوم مجهولة
كمية لحوم مجهولة المصدر

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل أحد الجراجات بالبساتين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدة أشخاص باستغلال جراج كائن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين فى تخزين كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بداخله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حارس الجراج المشار إليه وعثر بداخل الجراج على كمية من اللحوم وزنت 950 كيلو جرام "مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"، أدوات طهي.

وبمواجهته أقر بأن الجراج حراسته مستأجر لصالح أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ، حيث يحضرون للجراج ليلاً لطهى وجبات غذائية وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث مديرية أمن القاهرة مجهولة المصدر اللحوم البساتين الجراجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مصر تتقدم 19 مركزًا بمؤشر المعرفة العالمى

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

«الست» شيرين عبد الوهاب.. مشروع هزمه «لسان فالت وعقل محدود»

الأمن يبحث عن هاربين حاولا إتلاف تسجيلات «حادث كريم الهواري»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«تريندز» يعلن عن الترجمة العبرية لكتاب يكشف الجوانب الخفية لمصادر تمويل الإخوان

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران