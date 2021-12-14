الرئيس التنفيذي لـ«مصر السيادي»: نستهدف فتح سبل جديدة للاستثمار

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال كلمته التي ألقاها بقمة مصر الاقتصادية الثالثة، إن استخدام التكنولوجيا الحديثة هو هدف واضح جدا للدولة، والدولة تستهدف وجود بعض المستثمرين الذين يندمجون في هذا السياق.

ولفت رئيس الصندوق، إلى أن مصر تعيد تشكيل ملف السائحة من جديد، وذلك من خلال موكب الموياوات، والكباش، وتطوير الاهرامات، ومتحف الحضارة، المتحف الكبيرة، يضمن هامش ربح كبير، وذلك يستهدف خلق فرص عمل في المجال السياحي، ويجب خلق وإعادة تطويع للمباني الأثرية والتاريخية، لجذب كميات أكبر من الاستثمار السياحي، موكدا، أن السياحة هي باب كبير لجلب الخير لمصر بمنظور استثماري بحت،

ونوه بأن مجال التعليم يحتاج لاستثمارات كبيرة وهو عبء كبير على الدولة أن تتحمله وحدها، وذلك من خلال تدعيمه بالعديد من الشركاء الذين يعملون على هذا الملف، بشرط طرح مصاريف محدوده، لضمان استدامه الربح من المنشآت التعليمية.

وأشار: إلى أن “القاعدة الصناعية المصرية ليست بالحجم الذي يمثل مصر، فأكبر كيان يمكنه مساندة هذه الصناعات هي الدولة، نحاول توطين هذه الصناعة بمصر لتوفير فرص عمل، وفرص شراكات مع الحكومة والدعم الاقتصادي للسوق المصري، والتحدي الذي تواجهه اليوم هو توفير السبل الاستثمارية للمستثمرين”.

وذكر أن البنية التحتية أحد أهم المشاريع التي دخلتها الدولة وحققت بها العديد من الاصلاحات، لافتًا إلى أن هذا المجال ناجح على كافة المستويات الاستثمارية، والإصلاحية بالدولة.

وبين أن الدولة تعمل على توفير سبل تطوير الطاقة وخاصة في مجال الوقود الاخضر، وذلك ظهر جليا في توليد الطاقة المتجددة، واستخدامها، وطرحتة في المراكز الخدمية، وذلك من خلال إنشاء مصنع الهيدروجين الاخضر، والامونيا الخضراء في مصر.

ونوه بأن الدولة تدعم الدعم اللوجستي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تساهم في خلق المشاريع الجديدة بالبعد الافريقي، ودعم القوى الشرائية للمواطنين بأسعار ملائمة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم ملف الرعاية الصحية، من خلال تطوير البنية الأساسية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير كافة الأجهزة الطبية بها، بحيث يتم تقديم خدمة طبية مميزة بأسعار ملائمة للمواطنين