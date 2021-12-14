الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينها 1546 تجاوز سرعة.. ضبط 5287 مخالفة مرورية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور ، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5287 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1546 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 59 مخالفة السير بدون تراخيص، 11 مخالفة دراجات نارية مخالفة، 25 مخالفة شروط التراخيص، 9 مخالفات موقف عشوائي.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الإجراءات القانونية مخالفة شروط موقف عشوائي حملات مرورية قائدي السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مصر تتقدم 19 مركزًا بمؤشر المعرفة العالمى

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

«الست» شيرين عبد الوهاب.. مشروع هزمه «لسان فالت وعقل محدود»

الأمن يبحث عن هاربين حاولا إتلاف تسجيلات «حادث كريم الهواري»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«تريندز» يعلن عن الترجمة العبرية لكتاب يكشف الجوانب الخفية لمصادر تمويل الإخوان

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران