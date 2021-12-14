بينها 1546 تجاوز سرعة.. ضبط 5287 مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور ، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5287 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1546 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 59 مخالفة السير بدون تراخيص، 11 مخالفة دراجات نارية مخالفة، 25 مخالفة شروط التراخيص، 9 مخالفات موقف عشوائي.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.