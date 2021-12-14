الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جمهورى بتعيين اللواء أشرف مجاهد قائدًا للقوات البحرية

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، قائدًا للقوات البحرية.

من هو اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد؟
الرتبة: لواء بحري أركان حرب

السلاح: القوات البحرية

تاريخ الميلاد: 1961/12/03

تاريخ التخرج: 1983/07/01

الكلية: الكلية البحرية

تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2013/01/01

تاريخ تولي المنصب الحالي: 24/12/2018

المؤهلات العسكرية الحاصل عليها:

بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1983

فرقة تخصص نوعي (ملاحة) عام 1986

أمضى امتحان شهادة معادلة ربان دورة فبراير 1992

أمضى بنجاح اختبار تولي قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1996

الفرقة الراقية تنفذيين عام 1996

درجة الماجستير في العلوم العسكرية ولقب أركان حرب تخصص بحري عام 1999

زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية

المناصب القيادية الرئيسية:
تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات البحرية

قائد لواء المدمرات

قائد قاعدة بورسعيد البحرية

قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية

قائد الأسطول الجنوبي

رئيس شعبة التدريب البحري

رئيس شعبة العمليات البحرية

الميداليات والأوسمة:

5 نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

2 نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية

ميدالية 25 يناير 2011

ميدالية الخدمة الممتازة عام 2013

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى عام 2012

ميدالية 30 يونيو عام 2013

رئيس التحرير

وائل لطفي

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