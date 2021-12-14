المتهمة في «التسريب المفبرك»: «مافيش اللواء فاروق القاضي»

كشفت واقعة التسريبات المفبركة التي أذاعها الإرهابي الهارب عبد الله الشريف، والتسجيل الذي تم نشره منذ قليل عن محادثات منتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية ومتهمة أخرى، أن المتهمين عددهم أربعة أشخاص.

قال مُنتحل صفة اللواء فاروق القاضي: «مش قاعد قدامي وقال كلام كتير صح دي طلع بيمكس التليفونات بتاعت للسيدات ويقولهم عايز أرقام تليفوناتهم، طيب ما تروح تعمل حاجة مع الناس دي، ياله ربنا يهدكي، مش مهم انك بتشغلي في حاجة وأنا بكتب عقود».

وردت عليه المتهمة «ميرفت»: «أيوة هي دي الحقيقة أنا مليش علاقة غير العقود وأنا ولا بدخل هيئة ولا ليا علاقة بحد»، فرد النصاب : «أنتي شايفاني بتعامل مع بتوع الهيئة».

فردت المتهمة: «أنا شيفاك بتتعامل معاهم لكن هما اللي بيروحوا»، فرد عليها: «أنا بكلم واحد زي زيه بأخذ العقود بروح أوديها ولسه مكتبناش ولا عقد».

فأجابت: «لا لسه مكتبناش ولا عقد هو احنا لسه لحقنا أنت مكلمني من أسبوع أو 10 أيام وملحقناش نكتب ولا عقود ولا أي حاجة أنا بس كتبت العقد فعلا»، فرد النصاب: «خليه يتكلم على اللواء فاروق القاضي في الآخر هتطبل على دماغه».

فردت المتهمة: «مافيش اللواء فاروق القاضي، لكن فيه ميرفت محمد علي»، فرد النصاب المنتحل صفة اللواء فاروق القاضي: «بلاش دي نصحية لوجه الله».

ونجح قطاع الأمن الوطني، في كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد، 61 عاما، عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي، 52 عامًا، حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية.

أسفرت عمليات الفحص الأمني والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها فـي أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال، سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها