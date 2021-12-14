الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فريد: تنسيق مع هيئة البريد لتطوير قدرات الشركات التابعة من خلال البورصة

رئيس البورصة مع قيادات
رئيس البورصة مع قيادات البريد

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تطورات سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، مع قيادات البريد صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدا على  الدور الذي يلعبه سوق المال كمنصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع، وكذلك منصة هامة للادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل. 

ودعا فريد خلال الاجتماع "قيادات البريد" إلى بحث كيفية الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدهم على توفير التمويل لشركاتهم التابعة او المشتركة من خلال القيد والطرح، فضلا عن العمل على برامج لرفع مستويات ووعي ومعرفة المدخرين من خلال البريد المصري وتعريفهم باساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، كما تم الاتفاق على استكمال التشاور لاتخاذ ما هو مناسب للطرفين خلال الفترة القادمة.

تأتي هذه التحركات والجهود لتحقيق رؤية إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير ورفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، حيث تناول اللقاء عرض خطة عمل واستراتيجية شركة البريد للاستثمار والشركات التابعة لها وبحث فرص استثمار البريد المصري في البورصة وكيفية زيادتها والاستفادة منها بالإضافة الي إمكانية الترويج لصناديق الاستثمار عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد شهدت تباينا لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء - حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بنحو طفيف، فيما ارتفعت نظيرتها الثانوية، بدعم من عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم المكونة للمؤشرات الثانوية.

 

 

رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد البريد هيئة البريد تمويل الشركات الاستثمار فى البورصة

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وائل لطفي

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