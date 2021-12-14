الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشروعك بالمنوفية» ينفذ 59 مشروعا بـ13 مليون جنيه خلال نوفمبر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر نوفمبر الماضي في تنفيذ 59 مشروعا بتمويل 12 مليونا و245 ألف جنيه، وتوفير 90 فرصة عمل بنطاق المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج "مشروعك" والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية في خلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء المحافظة، موجها بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وذلك للاستفادة من مزايا البرنامج.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة  للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

وأكد محافظ المنوفية أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

هذا وأوضحت مدير برنامج "مشروعك" بالديوان العام أن البرنامج يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، مشيرة إلى قيام البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب في جميع المشروعات، فضلا عن توفير تدريب فني وإداري لهم وذلك لضمان الاستفادة من البرنامج وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة ومرور ميداني لكافة المشروعات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من المشروع.

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