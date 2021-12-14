الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترفات عاطل متهم بسرقة سيارة فى شبرا

ضبط متهم
ضبط متهم

اعترف عاطل متهم بسرقة سيارة فى منطقة شبرا، أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأضاف المتهم أنه مدمن مخدرات ويتفق على شراء المواد المخدرة من سرقه السيارات بأسلوب كسر الزجاج، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة سيارة من أسفل عقار سكنى بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

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