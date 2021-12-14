اعترفات عاطل متهم بسرقة سيارة فى شبرا

اعترف عاطل متهم بسرقة سيارة فى منطقة شبرا، أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأضاف المتهم أنه مدمن مخدرات ويتفق على شراء المواد المخدرة من سرقه السيارات بأسلوب كسر الزجاج، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة سيارة من أسفل عقار سكنى بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.