اليوم.. مطار الغردقة الدولي يستقبل 18 رحلة جوية قادمة من روسيا

كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، الثلاثاء عن وصول 18 رحلة منتظمة وشارتر من روسيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الإثنين، 4 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 500 سائح من الجنسية الأوكرانية ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجاري.

وكشفت جداول رحلات الوصول بالمطار أن من بين الرحلات التي وصلت أمس رحلة واحدة داخلية و4 رحلات دولية جميعهم من دولة أوكرانيا، رحلتين من مطار العاصمة الأوكرانية كييف واحدة من مطار اباروجيا، وأخرى من مطار لفيف الأوكراني.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا.

وتصل خلال الأسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشة السياحية.