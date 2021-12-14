الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تزوجت بعد وفاته.. تجديد حبس ربة منزل استولت علي معاش زوجها بالإسكندرية

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس ربه منزل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالاستيلاء علي معاش زوجها بدون وجه حق عقب زواجها من شخص آخر واستمرت في صرف المعاش دون الابلاغ عن زواجها مما أدى الى الإضرار بأموال هيئة المعاشات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المبالغ المستولى عليها. 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية، بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات وصحة الواقعة وقيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بالاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى، وعدم إخطار الهيئة الشاكية لوقف صرف ذلك المعاش لزواجها بآخر، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمته المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة المشار إليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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