الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

الابراج
الابراج

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: يشير هذا اليوم الى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء او معتقد او موقع للاستفادة من هذه الفرص.

عاطفياً: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته. 

صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

مهنياً: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك. 

عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره. 

صحياً: قد تتلقى عرضاً او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

مهنياً: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع .

عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً، وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً.

صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم، وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام

ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح.

- السرطان

مهنياً: تتزايد الضغوط في هذا اليوم الطويل، وقد لا تنجح في إتمام ما يجب إتمامه ضمن المهلة المحدّدة نظرًا لضيق الوقت ولتزامن الانشغالات.

عاطفياً: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات، بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.

صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبير، لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد 

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل. 

عاطفياً: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.

صحياً: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك و صفائك الذهني.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز.

 أحمد عز

 
- العذراء

مهنياً: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً.

عاطفياً: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.

صحياً: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطراً جداً بسبب الإهمال

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

مهنياً: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام، في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.

صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.

روبي 

- العقرب

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة. 

عاطفياً: في هذا اليوم تكون أكثر تأفّفاً، وتململاً في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.

صحياً: ممارسة الألعاب التثقيفية، مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس 

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك. 

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحياً: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبا

ومن مشاهير هذا البرج الكاتب نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي 

مهنياً: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير، أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.

عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي، الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين، من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.

عاطفياً: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.

أنغام 

- الحوت

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم. 

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.

رامي صبري

 

خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء الأبراج الفلكية عالمة الفلك جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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