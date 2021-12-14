حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: يشير هذا اليوم الى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء او معتقد او موقع للاستفادة من هذه الفرص.

عاطفياً: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته.

صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

مهنياً: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك.

عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.

صحياً: قد تتلقى عرضاً او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

مهنياً: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع .

عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً، وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً.

صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم، وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام

ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح.

- السرطان

مهنياً: تتزايد الضغوط في هذا اليوم الطويل، وقد لا تنجح في إتمام ما يجب إتمامه ضمن المهلة المحدّدة نظرًا لضيق الوقت ولتزامن الانشغالات.

عاطفياً: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات، بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.

صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبير، لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.

عاطفياً: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.

صحياً: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك و صفائك الذهني.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز



- العذراء

مهنياً: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً.

عاطفياً: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.

صحياً: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطراً جداً بسبب الإهمال

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

مهنياً: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام، في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.

صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.

روبي

- العقرب

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.

عاطفياً: في هذا اليوم تكون أكثر تأفّفاً، وتململاً في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.

صحياً: ممارسة الألعاب التثقيفية، مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحياً: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبا

ومن مشاهير هذا البرج الكاتب نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي

مهنياً: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير، أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.

عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي، الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين، من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.

عاطفياً: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- الحوت

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.