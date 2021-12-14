حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.
- الحمل
مهنياً: يشير هذا اليوم الى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء او معتقد او موقع للاستفادة من هذه الفرص.
عاطفياً: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته.
صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل
ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.
- الثور
مهنياً: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك.
عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.
صحياً: قد تتلقى عرضاً او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.
- الجوزاء
مهنياً: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع .
عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً، وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً.
صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم، وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام
ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح.
- السرطان
مهنياً: تتزايد الضغوط في هذا اليوم الطويل، وقد لا تنجح في إتمام ما يجب إتمامه ضمن المهلة المحدّدة نظرًا لضيق الوقت ولتزامن الانشغالات.
عاطفياً: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات، بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.
صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبير، لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيرمين الفقي.
- الأسد
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.
عاطفياً: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.
صحياً: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك و صفائك الذهني.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز.
- العذراء
مهنياً: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً.
عاطفياً: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.
صحياً: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطراً جداً بسبب الإهمال
ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.
- الميزان
مهنياً: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.
عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام، في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.
صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.
- العقرب
مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.
عاطفياً: في هذا اليوم تكون أكثر تأفّفاً، وتململاً في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.
صحياً: ممارسة الألعاب التثقيفية، مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم.
- القوس
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.
عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.
صحياً: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبا
ومن مشاهير هذا البرج الكاتب نجيب محفوظ.
- الجدي
مهنياً: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير، أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي، الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين، من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي.
- الدلو
مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.
عاطفياً: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.
صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.
- الحوت
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.
عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين
ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.