الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع محافظات مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة، من اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 حتى يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

وجاء في البيان أن هناك حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أن هناك استمرار للشوائب العالقة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونوهت أن هناك نشاطًا كبيرًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة من الساعة الـ5 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وارتداء ملابس ثقيلة، وأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يصابوا بنزلات البرد، والقيادة بحرص حتى لا تقع حوادث طرق بسبب الشبورة.

وحالة الطقس لمدة أسبوع وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

طقس الثلاثاء 14 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 13.
الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 13.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 15.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 19 والصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 15.
جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

الأربعاء  15  ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 13.
الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى  22 والصغرى 16.
شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.
جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 16.

الخميس 16 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 13.
الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 12.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 21 والصغرى 12.
شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 15.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

مصر ارصاد الحرارة سيناء الطقس درجات الحرارة حالة الطقس المواطنين الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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