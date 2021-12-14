الأنبا عمانوئيل يلتقى بأعضاء هيئة التدريس بمعهد التعليم المسيحى

التقى نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بهيئة تدريس معهد التعليم المسيحي - الأقصر لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وعلى رأسهم القمص يوسف إقلاديوس وكيل عام المطرانية ومدير المعهد، والأخت أنطوانيت مديرة الدروس بالمعهد.

وبعد صلاة الافتتاح تضمن اللقاء كلمة افتتاحية للقمص يوسف بطرح فكرة عامة عن المعهد وأهميته والدور الذي يلعبة بالتكوين لخدام وأبناء الإيبارشية وعرض إحصائية عن عدد الدارسين والمواد بالمعهد، ثم إتاحة الفرصة للقائمين علي الإدارة بالتعريف عن أنفسهم والأقسام التي يديرونها وماهية إدارتها.

وبذات السياق أتيحت الفرصة لكل المدرسين حول طرح فكرة عامة عن المادة التي يقوم بتدريسها وخريطة العمل لتنفيذ الدروس، ومن ثم دار الحوار وطرح الاقتراحات لتطوير وتحسين أداء المعهد على كافة المستويات وتقيم السنوات الماضية وغيرها من موضوعات للخروج بتوصيات للعمل بها في المستقبل لصالح المعهد والدارسين.

وقد اختتم اللقاء بين نيافة الأنبا عمانوئيل والحضور، بكلمة تشجيع من صاحب النيافة عن أهمية دور المعهد في التكوين بطرق أكاديمية وطرح آليات اكثر تطويرًا تتناسب مع متغيرات الخدمة والعصر لكي يستفيد أكبر عدد من أبناء الايبارشية والدارسين في المعهد بشكله الحالي وأخيرًا وبعد الصلاة الختامية وإعطاء البركة قام نيافة الأنبا عمانوئيل بتوزيع هدايا تذكارية لجميع الحضور أعضاء هيئة التدريس للدور الذي يقومون به من جهد وعطاء لخدمة الدارسين وعلي صعيد أخر قامت إدارة المعهد بتوزيع هدية تذكارية بمناسبة زمن الميلاد المجيد وأخذ الصور التذكارية.

جدير بالذكر أنه تستعد الكنائس الكاثوليكية بمصر والفاتيكان للاحتفال بعيد المجيد في 25 من ديسمبر الجاري، ولاقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بإجراءات احترازية مشددة إذ يترأس الأنبا إبراهيم اسحق مساء 24 قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم .