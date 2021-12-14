الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الصحة البرازيلية تتعرض لهجوم إليكترونى للمرة الثانية خلال 4 أيام

هجوم إليكترونى
هجوم إليكترونى

تعرضت وزارة الصحة البرازيلية لهجوم ثان للقرصنة في الأيام الأربعة الماضية، حسبما ذكرته وسائل إعلام ، نقلًا عن وزير الصحة مارسيلو كيروجو.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الوزارة أفادت بأنها تعرضت مرة أخرى لهجوم قراصنة".

ولفت الوزير إلى أن الهجوم كان أقل خطورة.

في البداية، شرحت الوزارة الصعوبات في الوصول إلى بياناتها على أنها "عمل مخطط".

وكان موقع وزارة الصحة البرازيلية تعرض لهجوم في  ديسمبر، لكن البيانات لم تفقد.

وعلى صعيد آخر ، أكدت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، في وقت سابق، أن البرازيل ألغت احتفالاتها الشهيرة بليلة رأس السنة الجديدة في ريو دي جانيرو؛ بسبب مخاوف من أن الاحتفالات قد تتحول إلى حدث فائق الانتشار بعد أن أبلغ مسئولو الصحة في الدولة التي دمرها فيروس كورونا عن 6 حالات إصابة بمتغير «أوميكرون» الجديد، الأسبوع الماضي.

وأعلن العمدة إدواردو بايس، قراره على الرغم من وعده سابقًا بالاحتفال في عام 2022 بأكبر حفلة على الإطلاق، مع عروض الألعاب النارية والفنانين الذين يقدمون عروضهم على اثني عشر مسرحًا في جميع أنحاء المدينة.

وأوضحت الوكالة أن الاحتفال السنوي الذي يجذب مليون من السكان المحليين والسياح على طول شاطئ كوباكابانا تم إلغاؤه بعد أن اختارت 20 عاصمة ولاية أخرى، بما في ذلك ساو باولو وسلفادور، إلغاء خططهم في 31 ديسمبر، وستكتفي عاصمتان أخريان - فلوريانوبوليس وريسيفي - بعروض الألعاب النارية المجدولة أثناء إلغاء الحفلات.

وتابعت أنه على الرغم من الإجراءات، لا يزال من المتوقع أن تمضي العاصمة بورتو فيلهو في حفلها السنوي ليلة رأس السنة الجديدة، بينما من المتوقع أن يعلن المسئولون الحكوميون في بوا فيستا ما إذا كانوا سيمضون قدما في الخطط، ولم يذكر المسئولون في ماكابا بعد ما إذا كانوا سيلغون الاحتفالات في المدينة.

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