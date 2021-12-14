الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يطلع على تطورات الوضع للأعاصير

بايدن
بايدن

 أعلن البيت الأبيض عن أن كبار المسئولين الأمريكيين أطلعوا الرئيس جو بايدن على أخر تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير والعواصف التى اجتاحت 8 ولايات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في وقوع أضرار فادحة هناك.


وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أن مسئولى وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارىء قاموا اليوم باطلاع الرئيس بايدن على ما تم اتخاذه من إجراءات فيدرالية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأعاصير والعواصف فى عدة ولايات.
 

وعلى الرغم مما تردد عن احتمال قيام الرئيس بايدن بزيارة المناطق المنكوبة بالأعاصير في ولاية كنتاكي يوم الأربعاء القادم، إلا أن الرئيس الأمريكى قال فى تصريحات صحفية: "إننى لم أتخذ حتى الآن قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، فهناك الكثير من التطورات، ولكن الإدارة الأمريكية، أوضحت لحكام الولايات أنه يجب عليهم إبلاغى بكافة احتياجاتهم مهما كانت، وستتم تلبيتها بسرعة على قدر إمكاننا".
 

من ناحية أخرى، أعلن مركز التنبؤات بالعواصف أنه تلقى ما لايقل عن 50 تقريرا يومى الجمعة والسبت عن هبوب أعاصير بولايات أركنساس وإلينوى و إنديانا وكنتاكى وميسيسبى وميسورى و أهايو وتينيسى.


تجدر الإشارة إلى أن ثمة مخاوف من تسبب هذه الأعاصير فى مصرع مالايقل عن مائة شخص ، وأن حاكم ولاية كنتاكى " أندى بيشير " صرح بأن ما لايقل عن 74 شخصا لقوا حتفهم من جراء الأعاصير فى ولايته.

 

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف ، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

 

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

 

وكانت  ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.


وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.


وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.

أمن وزارة وست البيت الأبيض مصرع ميسى عدة مسئولى تصريحات ولاية فى مصر الوضع بيض تصريح الأمريكي بلاغ المسئولين السبت الجمعة مركز التنبؤات حكام الولايات ولايات أمريكية تطورات تصريحات صحفية الطواريء التطورات آخر تطورات التنبؤات الرئيس جو بايدن المنكوب طلة نهاية الأسبوع لبيت الأبيض البيت الابي المناطق المنكوبة عطلة نهاية الأسبوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

الأقمار الصناعية تكشف حجم كارثة الأعاصير فى أمريكا

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

البيت الأبيض: بايدن يطلع على تطورات الوضع للأعاصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس