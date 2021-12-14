البيت الأبيض: بايدن يطلع على تطورات الوضع للأعاصير

أعلن البيت الأبيض عن أن كبار المسئولين الأمريكيين أطلعوا الرئيس جو بايدن على أخر تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير والعواصف التى اجتاحت 8 ولايات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في وقوع أضرار فادحة هناك.



وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أن مسئولى وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارىء قاموا اليوم باطلاع الرئيس بايدن على ما تم اتخاذه من إجراءات فيدرالية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأعاصير والعواصف فى عدة ولايات.



وعلى الرغم مما تردد عن احتمال قيام الرئيس بايدن بزيارة المناطق المنكوبة بالأعاصير في ولاية كنتاكي يوم الأربعاء القادم، إلا أن الرئيس الأمريكى قال فى تصريحات صحفية: "إننى لم أتخذ حتى الآن قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، فهناك الكثير من التطورات، ولكن الإدارة الأمريكية، أوضحت لحكام الولايات أنه يجب عليهم إبلاغى بكافة احتياجاتهم مهما كانت، وستتم تلبيتها بسرعة على قدر إمكاننا".



من ناحية أخرى، أعلن مركز التنبؤات بالعواصف أنه تلقى ما لايقل عن 50 تقريرا يومى الجمعة والسبت عن هبوب أعاصير بولايات أركنساس وإلينوى و إنديانا وكنتاكى وميسيسبى وميسورى و أهايو وتينيسى.



تجدر الإشارة إلى أن ثمة مخاوف من تسبب هذه الأعاصير فى مصرع مالايقل عن مائة شخص ، وأن حاكم ولاية كنتاكى " أندى بيشير " صرح بأن ما لايقل عن 74 شخصا لقوا حتفهم من جراء الأعاصير فى ولايته.

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف ، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وكانت ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.



وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.



وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.