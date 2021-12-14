أصل أكلة «أم على» أشهر حلوى مصرية عرفها التاريخ

مكونات بسيطة، مثل الفطير واللبن والسكر يمكن أن تغير "مودك" لفترة طويلة، بعد تناول طبقًا شهيًا من حلوى "أم علي"، فهي من الحلوى المفضلة لدى الكثير من المصريين، الذين تفننوا في تحضيرها، حتى انتقلت طريقتها إلى يومنا هذا.

ما هو أصل حلوى "أم علي"؟

تعود حلوى "أم على"، لواحدة من أشهر القصص الشهيرة لـ"شجرة الدر"، التي كانت جارية لدى السلطان "الصالح أيوب" وتزوجها في مصر، ثم توفى بعدها، حتى أصبحت شجرة الدر على رأس الحكم في مصر، حينها وجدت معضلة شديدة لأن تكون حاكمة مصر هي امرأة، لكن بحيلة ذكية منها قررت الزواج من الأمير "عز الدين أيبك" الذي تزوجته ومارست الحكم من خلاله.

واستطاعت شجرة الدر، السيطرة على الأمير عز الدين أيبك، ليس هذا فقط بل جعلته يتخلى عن زوجته الأولى أم ولده "علي"، وحرّمت عليه زيارتها هي وابنها.

من هي أم علي في التاريخ؟

ولكن لا تسير الأمور على ما يرام دائمًا، فحين بدأ "عز الدين" يغضب من حكمها، أعلنت "شجرة الدرّ" أن "المعزّ لدين الله أيبك" قد مات فجأة ليلًا، ولكن المماليك لم يصدقوها فقبضوا عليها وحملوها إلى زوجة عز الدين أيبك الأولى "أم علي" التي أمرت جواريها بالتخلص من شجرة الدر وقتلها.

ففى واقعة شهيرة لا ينساها التاريخ المصري، قاموا بضربها بالقباقيب علي رأسها وألقوا بها من فوق سور القلعة، ولم تدفن إلا بعد عدة أيام، وبعد موتها قامت الزوجة الأولى لعز الدين "أم علي" بعمل حلوى الثريد التي سميت لاحقًا بحلوى "أم علي"، و وأمرت بتوزيعها في أنحاد البلاء، ولهذا سميت هذه الحلوى على اسمها حتى يومنا هذا، وأصبح الكثيرون يعشقون تناولها، ولا يعرفون ما سر تسميتها.