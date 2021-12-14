الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أصل أكلة «أم على» أشهر حلوى مصرية عرفها التاريخ

حلوى أم علي
حلوى أم علي

مكونات بسيطة، مثل الفطير واللبن والسكر يمكن أن تغير "مودك" لفترة طويلة، بعد تناول طبقًا شهيًا من حلوى "أم علي"، فهي من الحلوى المفضلة لدى الكثير من المصريين، الذين تفننوا في تحضيرها، حتى انتقلت طريقتها إلى يومنا هذا.

 ما هو أصل حلوى "أم علي"؟

تعود حلوى "أم على"، لواحدة من أشهر القصص الشهيرة لـ"شجرة الدر"، التي كانت جارية لدى السلطان "الصالح أيوب" وتزوجها في مصر، ثم توفى بعدها، حتى أصبحت شجرة الدر على رأس الحكم في مصر، حينها وجدت معضلة شديدة لأن تكون حاكمة مصر هي امرأة، لكن بحيلة ذكية منها قررت الزواج من الأمير "عز الدين أيبك" الذي تزوجته ومارست الحكم من خلاله.

 واستطاعت شجرة الدر، السيطرة على الأمير عز الدين أيبك، ليس هذا فقط بل جعلته يتخلى عن زوجته الأولى أم  ولده "علي"، وحرّمت عليه زيارتها هي وابنها.

من هي أم علي في التاريخ؟

ولكن لا تسير الأمور على ما يرام دائمًا، فحين بدأ "عز الدين" يغضب من حكمها، أعلنت "شجرة الدرّ"  أن "المعزّ لدين الله أيبك" قد مات فجأة ليلًا، ولكن المماليك لم يصدقوها فقبضوا عليها وحملوها إلى زوجة عز الدين أيبك الأولى "أم علي" التي أمرت جواريها بالتخلص من شجرة الدر وقتلها.

 ففى واقعة شهيرة لا ينساها التاريخ المصري، قاموا بضربها بالقباقيب علي رأسها وألقوا بها من فوق سور القلعة، ولم تدفن إلا بعد عدة أيام، وبعد موتها قامت الزوجة الأولى لعز الدين "أم علي" بعمل حلوى الثريد التي سميت لاحقًا بحلوى "أم علي"، و وأمرت بتوزيعها في أنحاد البلاء، ولهذا سميت هذه الحلوى على اسمها حتى يومنا هذا، وأصبح الكثيرون يعشقون تناولها، ولا يعرفون ما سر تسميتها.

المصريين أصل اكلة التاريخ المصري أم علي اكلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

هجوم على مسجد فى مدينة لايبتسيج شرقى ألمانيا

سوريا تسجل تراجعا إلى 78 إصابة جديدة بكورونا

فرنسا وألمانيا وبريطانيا: الاتفاق النووى الإيرانى سيصبح بلا معنى دون تقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس