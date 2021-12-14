الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونز هوبكينز: إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت 50 مليونا

إصابات كورونا فى
إصابات كورونا فى الولايات المتحدة

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة تجاوز الـ 50 مليون حالة.

وحسب معطيات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن معدلات الإصابات وصلت إلى 120 ألف إصابة يوميا، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاءات الإصابات الجديدة، حيث يتعرض الأشخاص المطعمون ضد فيروس كورونا لأعراض خفيفة للمرض.

ولكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن أعداد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى و الوفيات تسجل توجهات مثيرة للقلق أيضا، و خاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

وحسب إحصاءات صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن نحو 1200 شخص يموتون جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوميا، و 65 ألفا ينقلون إلى المستشفيات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 800 ألف حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك وإندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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