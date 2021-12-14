تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

أفاد موقع "والا" العبري بأن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي صادق بشكل استثنائي على إضافة 500 وظيفة دائمة في سلاح الجو وفي قسم الاستخبارات العسكرية "أمان".

وأشار الموقع في تقرير أعده إلى أن هذه الخطوة جاءت كجزء من تجهيزات لشن هجوم محتمل ضد إيران.

وأضاف أنه "في بداية يناير سيفتتح عام استعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران، والتي تتضمن بشكل أساسي عددا متنوعا من الخطط الهجومية القابلة للتنفيذ لمهاجمة إيران واليمن، والتي تعرف أنها في الدائرة الثانية بالنسبة لإسرائيل، حيث يشكل الإيرانيون قوات من الممكن أن تهدد الجبهة الداخلية في إسرائيل من خلال إرسال طائرات مسيرة".

وتابع أن "معظم الوظائف سيتم تشغيلها بموجب ميزانية خاصة صادقت عليها الحكومة، وستمنح لسلاح الجو الإسرائيلي الذي يعد لخطة هجومية واسعة يعمل عليها طواقم طيران في خدمة الاحتياط، وبسبب كثافة التدريبات والاستعدادات سينتقلون إلى الخدمة الدائمة".

وأوضح أن "الجزء الثاني من الوظائف سيخصص إلى قسم الاستخبارات، الذي يتطلب منه الكشف عن معلومات هامة تخفيها إيران وأيضا لتحديد المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالبرامج الإيرانية القائمة".

ونقل عن مسؤولين في قسم العمليات قولهم إن "حجم النقاشات عن جاهزية الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران اتسعت خمسة أضعاف خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضي".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، وضع بريطانيا والدنمارك على قائمة حظر السفر لتمنع مواطنيها من زيارة تلك البلدان، وذلك مع تقييدها دخول البلاد على خلفية مخاوف تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس هيئة خدمات الصحة العامة شارون ألروي-بريس - وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية - إن بريطانيا والدنمارك سيتم إضافتهما إلى "القائمة الحمراء" خلال الـ72 ساعة القادمة، بسبب التفشي الخطير لمتحور أوميكرون في أراضيها.

وأشار المسئول - خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الإسرائيلية - إلى أن بلجيكا كانت ضمن الدول المُرشح ضمها إلى القائمة الحمراء، لكن الوزارة تراجعت لأن معدل تفشي أوميكرون هناك لا يُبرر بعد اتخاذ قرار حظر السفر منها.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلى نيتسان هورويتز إن مزيدا من الدول سيتم وضعها على القائمة الحمراء خلال الأيام القادمة، مُشددا في الوقت نفسه أن إسرائيل لا تخطط حاليا إلى حظر السفر الدولي بالكامل، داعيا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر للخارج لأسباب غير ضرورية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.