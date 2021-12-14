الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

العراق يرسل وفدًا للحدود الألمانية البولندية لمساعدة مواطنيه الراغبين بالعودة

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وفد قنصلي عراقي توجه إلى الحدود الألمانية البولندية لمنح جوازات المرور للراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق.


وقال الصحاف - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تلبية لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين في جمهورية بولندا يتوجه وفد قنصلي من سفارة جمهورية العراق لدى وارسو إلى الحدود الألمانية البولندية لغرض منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق وإثبات رعويتهم والاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومتطلباتهم الإنسانية.


يذكر أن هذه المرة الأولى التي يقوم وفد السفارة العراقية في وارسو بزيارة معسكر مخيمات اللاجئين في مدينة ودرزسين البولندية علماً بأن المخيم يضم 403 مواطنين عراقيين.

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