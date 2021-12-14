فرنسا تمنح موريتانيا 13 مليون يورو لدعم العملية التنموية

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو ووزير المياه والصرف الصحي، محمد الحسن ولد بوخريص، مع السفير الفرنسي في نواكشوط روبير مولي، اتفاقية منحة لتمويل مشروعات لتعظيم الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي.



وذكر بيان لوزارة الاقتصاد الموريتانية أن إجمالي التمويل الحالي لهذا المشروع حوالي 13 مليون يورو، مضيفا أن المشروع يهدف للحد من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في محافظتي الحوضين شرقي البلاد عن طريق تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الولوج إلى المياه المخصصة للزراعة وللتنمية الحيوانية من خلال زيادة المساحات المزروعة التي تعتمد على الري.



وأضاف أن الاتفاقية التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية، هبة بمبلغ 13 مليون يورو، تمت تعبئتها ضمن تحالف الساحل.

وفي سياق متصل، تسلمت موريتانيا، 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - أن لقاح جونسون مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي للولوج للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مليونا و88 ألفًا و628 شخصًا تلقو التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41% من المستهدفين، فيما وصل عدد مكتملى التلقيح إلى 694 ألفًا و29 شخصًا، أي نسبة 27%.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه 2.5 مليون جرعة من اللقاحات، وحددت مليونين و600 ألف شخص كمستهدفين من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 4 ملايين شخص.

فيما أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف، أن بلاده لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير، في تصريحات: "لم نسجل أي حالة لمتحور أوميكرون حتى الآن، والوزارة تعكف على متابعة تطورات هذا المتحور حول العالم"، مشيرًا إلى أن أول ظهور لهذا المتحور كان يوم 24 نوفمبر الماضي في جنوب أفريقيا، وتم تسجيل حالات منه في عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية.

ودعا الوزير المواطنين إلى الإقبال على عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات متوفرة في كل المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن معظم الأشخاص الموجودين في الحجز الطبي نادرًا ما يكون من بينهم مكتملو التلقيح، مطالبًا الموطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.